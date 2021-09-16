Украина приступила к усилению пограничной полосы с РФ

Украина приступила к усилению пограничной полосы с РФ
Фото: ГПСУ

На украинско-российской границе приступили к усилению инженерного обустройства для обороны от возможного вторжения войск РФ, сообщает Новое время.

На данное время активные работы по укреплению границы с привлечением спецтехники ведутся в пределах Сумской области.

Их первоочередной задачей является обустройство на наиболее опасных участках противотранспортных заграждений с последующим наращиванием других элементов, в том числе фортификационных, которые затрудняют действия противника в случае вооруженной агрессии.

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