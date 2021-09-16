Ощадбанк оштрафовали почти на 14 млн гривен

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал государственный Ощадбанк на 13,8 млн грн за осуществление концентрации без разрешения.

Такое решение было принято 16 сентября, сообщается на сайте АМКУ.

Речь идет о покупке комплекса сооружений "Рыбного ярмарка" и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия".

При определении размера штрафа АМКУ учел, что банк не признал своего нарушения и препятствовал расследованию.

"Банк не сотрудничал с органами комитета, не способствовал выяснению обстоятельств дела, игнорировал необходимость предоставления ответа на требования АМКУ... Из-за такого препятствования расследованию сбор доказательств по делу длился почти 4 года" , – сказано в сообщении.

В АМКУ напомнили, что банки также должны получать разрешение на концентрацию.

В 2020 году Антимонопольный комитет уже штрафовал Ощадбанк на 1 млн грн за информационное нарушение.