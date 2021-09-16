Сигареты снова подорожают: причина

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрено увеличение акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева. Минимальная налоговая нагрузка вырастет на 20%, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в документе, специфическая ставка на сигареты вырастет на 20% до 1 306,37 гривен за 1000 штук.

Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога на сигареты и табачные изделия для электрического нагрева (ТВЕН) с помощью подогревателя с электронным управлением вырастет также на 20% до 1 747,6 гривен за 1000 штук.

Напомним, по данным Госстата, за январь-июль 2021 года сигареты премиум-класса подорожали на 9,9% до 63,6 гривен за пачку

Автор: Александр Белоус