Дожди с грозами прольются на пол-Украины: погода 17 сентября

Под конец третьей недели сентября погода﻿ в Украине начинает основательно портиться. Почти половину территории зальет дождем с грозами. Также в большинстве регионов ожидается значительное похолодание.

В пятницу, 17 сентября, самая низкая температура воздуха окажется на севере страны – около 14-19°С днем и 6-9°С ночью. Похожие показатели будут и в Волынской области, только ночью там будет 12-14°С. Повыше температура будет на западе, в центре и на востоке страны – 18-22°С днем и от 5 на востоке до 16°С на западе ночью. А вот в Днепропетровской и Донецкой, а также в южных областях и в Крыму, будет 21-25°С и от 5 на востоке до 17°С на юге ночью. Самая высокая температура ожидается в Николаевской области – там будет около 24-26°С днем и 10-12°С ночью.

Дожди с грозами 17 сентября ожидаются на западе, на севере страны, а также в центральных Киевской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областях. На остальной территории будет еще сухо, но облачно. На основной территории Украины ожидается ветер 7-18 км/час в среднем. В центральных и Черниговской областях местами возможны шквалы до 22 км/час, на юге – до 22-29 км/час. На востоке и в Крыму будет небольшой ветер – 4-11 км/час.

17 сентября в западных областях возможны грозы. Днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях ожидаются значительные дожди (уровень опасности – желтый), в Карпатах – сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). Также везде, кроме западных, в большинстве северных и в Винницкой областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 17 сентября ожидается температура от 12 до 20°С в течении дня, сильный ветер 14-18 км/час и дождь.