Renault расширила линейку грузовиков на электротяге

Французская компания Renault Trucks – один из ведущих мировых производителей коммерческой техники – пополнил продуктовое портфолио новым электрическим 18-тонным грузовиком D Wide Z.E.. Модель присоединилась к представленным в 2020 году 16-тонному D Z.E. и 26-тонному D Wide Z.E, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба производителя. Компания готова предложить перевозчикам широкий выбор грузовиков, отличающихся размерами колесной базы, полной массой и грузоподъемностью. Помимо готовых машин Renault Trucks может обеспечить поставку шасси для последующего монтажа специальных надстроек или кузовов.

В движение модель D Wide Z.E. приводят два электромотора суммарной мощностью 370 кВт (503 л.с.),. Источник: Renault Trucks

Двухосный 18-тонный Renault D Wide Z.E. идеально подойдет для рефрижераторов, причем, в компании разработали для таких модификаций специальную энергоэффективную систему контроля за расходом электричества. Все рефрижераторы на базе моделей D Z.E. и D Wide Z.E снабжены системой подключения рефрижераторной установки непосредственно к батарее автомобиля, которая имеет напряжение 600 В.

Для максимального удовлетворения потребностей клиентов компания предлагает модели D и D Wide Z.E. в 12-ти вариантах колесной базы – от 3900 до 6800 мм.

В движение модель D Wide Z.E. (полная масса в зависимости от версии 18-26 тонн) приводят два электромотора суммарной мощностью 370 кВт (503 л.с.), а максимальный крутящий момент достигает 850 Нм. Они работают в тесной кооперации с двухступенчатой коробкой передач. Питание для электромоторов обеспечивают литий ионные батареи емкостью 200 и 265 кВтч. В зависимости от модификации и условий работы, автомобиль способен преодолеть на одной зарядке от 100 до 180 км.

Renault D Z.E. доступен в двух вариантах колесной базы – 4400 и 5300 мм. Источник: Renault Trucks

Модель D Z.E. (полная масса 16 тонн) доступна в двух вариантах колесной базы – 4400 и 5300 мм. Он приводится в движение электромотором мощностью до 185 кВт, а крутящий момент достигает 425Нм. Он также оснащен двухступенчатой КП. На модели установлены аккумуляторы аналогичной емкости, что и на D Wide Z.E. Автомобиль способен без подзарядки преодолеть до 400 км.