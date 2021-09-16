В РФ угрожают Чехии последствиями за выдачу Франчетти Украине

Россия призвала Чехию отпустить задержанного россиянина Александра Франчетти. Украина просит Прагу выдать россиянина, потому что его подозревают в причастности к оккупации Крыма, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей" , - сказала она.

Захарова подчеркнула, что "недружественные действия" против российских граждан "будут иметь последствия".

Напомним, россиянина Франчетти задержали в Праге по запросу украинских правоохранителей. Украина направила Чехии запрос на выдачу Франчетти.

Сейчас россиянин Франчетти находится под стражей в Чехии.

Автор: Дмитрий Левицкий