Размещение камер автофиксации в Украине: перечень и карта

Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения фиксируют превышение скорости на основных автомагистралях страны, сообщает 24 Канал.

Камеры автоматической фиксации превышений разрешенной скорости устанавливают как в городах, так и на главных трассах. Больше всего таких камер установлено на дорогах Киев-Чоп, Киев-Одесса, Киев-Харьков. Камеры настроены таким образом, что фиксируют нарушения тех автомобилей, которые превышают скорость более, чем на 21 км в час.

При этом не всегда на трассе действует ограничение движения в 90 или 110 км/ч. Вблизи светофоров, в населенных пунктах, которые расположены на трассе или возле постов полиции скорость ограничена в 50 или 70 км в час. Именно в местах таких ограничений и установлены камеры автофиксации.

Камера автофиксации выглядит как параллелепипед с дополнительным радаром наверху. Внутри прибора можно заметить круглую линзу. Другие камеры, размещенные вдоль дороги, только передают "картинку", а скорость не фиксируют.

Перед камерой автофиксации обязательно должен быть размещен знак "контроль скорости", иначе показания камеры будут незаконными. В рамках действия этого знака также могут вести наблюдение патрульная полиция с наручными камерами TruCam. Вскоре на дороги выедут автомобили "фантомы" без опознавательных знаков, которые будут контролировать скорость из машины.

Во время обнаружения автомобиля, который нарушает скоростной режим, камера автофиксации делает фото-и видеосъемку. Причем освещение неважное – ночью работают вспышки. Эти фото-и видеоматериалы фиксируются в специальном информационном центре, откуда поступают нарушителям. Наложенные на автомобиль штрафы владелец может увидеть через разнообразные сервисы – в приложении “Дия” личном кабинете СЦ МВД, телеграмм-ботах и тому подобное. Так же с помощью этих сервисов можно быстро оплатить штраф. Полиция также присылает штрафы по почте по месту регистрации владельца транспортного средства. Но если он оплатил штраф онлайн, письмо не присылают.

Размер штрафа за превышение скорости зависит от того, насколько был нарушен режим движения. Если скорость превышена более чем на 20 км/ч, но меньше чем на 50 км/ч, размер штрафа составляет 340 грн (ст. 122 ч. 1 КУАПП). Если же водитель превысил скорость более чем на 50 км/ч, штраф составляет 1700 грн (ст. 122 ч. 4 КУАПП). Если штраф, зафиксированный камерой автофиксации, заплатить в течение десяти дней, его сумма уменьшается вдвое. Это правило не касается штрафов, выписанных полицейскими. Если штраф не уплачен в течение 30 дней со дня его вынесения, он передается в исполнительную службу, которая может заблокировать счета или имущество нарушителя. Также с неоплаченными штрафами невозможно перерегистрировать транспортное средство, осуществить другие процедуры с автомобилем.

Карта камер автофиксации

Размещение камер на дорогах государственного значения