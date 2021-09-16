Суд обязал открыть производство против следователя ГБР

Печерский суд принял во внимание жалобу активистов "Движения сопротивления капитуляции" и обязал Офис генерального прокурора внести сведения в ЕРДР и открыть уголовное производство относительно бездеятельности ГБР в деле расследования вагнергейта, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствует постановление Печерского суда.

"16 сентября Печерский районный суд рассмотрел нашу жалобу на бездействие Офиса генерального прокурора по делу вагнергейта, ведь Офис генпрокурора отказывался открыть производство относительно бездеятельности Государственного бюро расследований. Сегодня судья Волкова обязала Офис генпрокурора предоставить заявителям Андрею Тетеруку, Игорю Лапину и Юрию Гудыменко выписку из Единого государственного реестра досудебных расследований о регистрации их заявления и открыть уголовное производство" , – говорится в сообщении.

Так, судебное заседание должно было начаться, в четверг, 16 сентября, в 10 утра, но из-за того, что судья задержалась на другом судебном заседании, дело началось слушаться с трехчасовым опозданием. Представителей Генерального прокурора в зале суда не было, хотя были проинформированы о судебном заседании.

Как известно 3 сентября заявители подали в Офис генпрокурора заявление о преступлении Государственного бюро расследований, которое игнорирует постановление Шевченковского районного суда, которое обязывает начать расследование по факту государственной измены – срыва представителями власти задержания «вагнеровцев». Но в Генпрокуратуре не отреагировали на заявление. Поэтому активисты пожаловались на бездействие органа, которым руководит Ирина Венедиктова, в Печерский районный суд.