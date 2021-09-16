Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 сентября 2021

В пятницу 17 сентября, одиннадцатый лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Водолей, сообщает Корреспондент.

Луна в Водолее - время для научной и интеллектуальной работы, а также работы, связанной с обществом - психологии, социологии, астрологии и новыми общественными течениями.

Растущая Луна - это период, когда приступать к действиям необходимо только в том случае, если осознаете весь процесс до конца. У людей улучшается самочувствие, повышаются настроение, физическая и эмоциональная активность. Человек становится более энергичным и удачливым в делах.

Пятница, 17 сентября, не благоприятное время для важных дел. Лучше подождать более благоприятного периода.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 сентября

Овен (21.03 – 20.04)

Сочувствием к другим может смениться жалостью к себе, которую звезды рекомендуют не допускать, ибо она помешает полноценно жить и работать.

Телец (21.04 – 21.05)

Представителям этого знака лучше держать эмоции под контролем, чтобы день прекратился в череду ссор и конфликтов, выбраться из которых будет очень трудно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Звезды прогнозируют, что Близнецы могут получить ответ на важный жизненный вопрос. Причем, из самого неожиданного источника. Стоит быть внимательным.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам звезды не рекомендуют лениться: энергия, которой будет в это время с избытком, с самого утра подтолкнет к активным действиям и они обещают быть продуктивными.

Лев (23.07 – 21.08)

Звезды рекомендуют Львам не ограничивать себя в добрых делах. Так как считается, что любой поступок в этот день увеличивается втрое.

Дева (22.08 – 23.09)

Звезды советуют не отказываться от общения с близкими людьми. Но лучше не прибегать к тесному контакту. Так как может возникнуть ссора.

Весы (24.09 – 23.10)

В этот день рекомендуется с терпимостью относиться к слабостям и недостаткам окружающих. В жизни нет никого совершенного.

Скорпион (24.10 – 22.11)

У Скорпионов это благоприятный день для очищения организма. Самое время посетить баню или сауну, поплавать в бассейне и пить как можно больше жидкости.

Стрелец (23.11 – 21.12)

День погружения в проблемы других людей. Звезды предвещают, что если Стрельцы откликнутся на чужую просьбу о помощи - она вернется им сторицей.

Козерог (22.12 – 20.01)

Звезды советуют не обращать внимания на раздражительность окружающих. Нервные клетки в любом случае будут потрачены зря.

Водолей (21.01 – 18.02)

День отдыха, но не обязательно пассивного. Можно просто сменить род занятий.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Звезды рекомендуют быть внимательными к близким людям и не скупиться на презенты для них.