Высыпания и хроническая усталость: список симптомов, что пора проверить ЖКТ

Как понять, что есть проблема с кишечником, не сдавая анализы? Зная ответ на этот вопрос, можно самостоятельно разобраться и понять, что есть определенные проблемы, сообщает РБК-Украина.

Наш желудочно-кишечный тракт - это конвейер. И если на каком-то участке есть поломка, то остановится или сломается весь конвейер.

Об этом рассказала врач-диетолог Марина Сергеева в своем Instagram. Проблемы кишечника начинаются с "верхнего этажа" ЖКТ. От того, какая кислотность в желудке, насколько хорошо вырабатывает поджелудочная железа ферменты , а желчный пузырь отдает желчь, будет зависеть работа кишечника.

На какие симптомы следует обратить внимание:

тяжесть, вздутие живота после еды

запор или наоборот диарея, неустойчивый стул

резкий устойчивый запах в туалете

аллергические реакции на продукты

высыпание, акне на коже

синдром хронической усталости

депрессия, частые головные боли

запах от тела, потливость

лишний вес или дефицит массы тела

Если вы заметили за собой хотя бы пару симптомов, то проблема имеется.

Как наладить работу всего ЖКТ

Паниковать не стоит, но и пускать на самотек тоже. Обязательно надо приводить в порядок кишечник и весь ЖКТ. Для этого хотя бы раз в год проводить программу для восстановления функций пищеварительного тракта.

Это важно не только для того, чтобы избавиться от неприятных симптомов. Слаженная работа ЖКТ важна для того, чтобы пища которую мы едим, полноценно усваивалась. А это значит, что организм будет получать все полезные вещества для жизнедеятельности.

Не будет усваиваться - будем "работать на унитаз", копить хронические заболевания и раньше стареть. Тенденция так себе. Поэтому, не стесняемся, не откладываем на потом. Начать стоит с питания, если понадобится, обратитесь к специалисту.

Автор: Татьяна Турчаникова