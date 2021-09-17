Высыпания и хроническая усталость: список симптомов, что пора проверить ЖКТ

Высыпания и хроническая усталость: список симптомов, что пора проверить ЖКТ
Фото: Рixabay

Как понять, что есть проблема с кишечником, не сдавая анализы? Зная ответ на этот вопрос, можно самостоятельно разобраться и понять, что есть определенные проблемы, сообщает РБК-Украина.

Наш желудочно-кишечный тракт - это конвейер. И если на каком-то участке есть поломка, то остановится или сломается весь конвейер.

Об этом рассказала врач-диетолог Марина Сергеева в своем Instagram. Проблемы кишечника начинаются с "верхнего этажа" ЖКТ. От того, какая кислотность в желудке, насколько хорошо вырабатывает поджелудочная железа ферменты , а желчный пузырь отдает желчь, будет зависеть работа кишечника.

На какие симптомы следует обратить внимание:

  • тяжесть, вздутие живота после еды
  • запор или наоборот диарея, неустойчивый стул
  • резкий устойчивый запах в туалете
  • аллергические реакции на продукты
  • высыпание, акне на коже
  • синдром хронической усталости
  • депрессия, частые головные боли
  • запах от тела, потливость
  • лишний вес или дефицит массы тела

Если вы заметили за собой хотя бы пару симптомов, то проблема имеется.

Как наладить работу всего ЖКТ

  • Паниковать не стоит, но и пускать на самотек тоже. Обязательно надо приводить в порядок кишечник и весь ЖКТ. Для этого хотя бы раз в год проводить программу для восстановления функций пищеварительного тракта.
  • Это важно не только для того, чтобы избавиться от неприятных симптомов. Слаженная работа ЖКТ важна для того, чтобы пища которую мы едим, полноценно усваивалась. А это значит, что организм будет получать все полезные вещества для жизнедеятельности.
  • Не будет усваиваться - будем "работать на унитаз", копить хронические заболевания и раньше стареть. Тенденция так себе. Поэтому, не стесняемся, не откладываем на потом. Начать стоит с питания, если понадобится, обратитесь к специалисту.

Автор: Татьяна Турчаникова

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