В Раде учтут 200 поправок в законопроекте об олигархах

На совещании у президента Владимира Зеленского с участием представителей парламента и Кабмина обсудили работу над законопроектами об олигархах №5599 и о наполнении бюджета №5600. Главы профильных комитетов сказали, что на этой неделе завершат подготовку этих документов ко второму чтению, сообщает РБК-Украина.

Об этом в комментарии изданию сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, единственный кадровый вопрос, который поднимался на совещании - это назначение нового главы правоохранительного комитета ВР.

"Мы бы не хотели затягивать с рассмотрением законопроекта об олигархах и ресурсного законопроекта в сессионном зале. Поэтому мы ожидаем, что на этой неделе получим положительные заключения профильных комитетов. В частности комитет по нацбезопасности и обороне в пятницу должен принять решение по законопроекту №5599" , - рассказала Кравчук.

Нардеп уточнила, что из более 1200 поправок, внесенных в законопроект об олигархах, будет учтено около 200. Они в основном касаются уточнений терминологии и кардинально не меняют "архитектуру" законопроекта, добавила она. По ее словам, шансы на рассмотрение этого законопроекта в Раде на следующей пленарной неделе "достаточно высоки".

Автор: Ульяна Безпалько