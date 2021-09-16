Макрон и Меркель обсудят ситуацию в Украине на переговорах в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что планирует обсудить в четверг вечером с канцлером ФРГ Ангелой Меркель ситуацию в Украине и Беларуси, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы, в частности, обсудим наших восточных соседей, в частности, ситуацию в Украине и в Беларуси", - сказал Макрон перед началом переговоров с Меркель в Париже.

Меркель, в свою очередь, заявила, что обсудит с Макроном " возможен ли успех в рамках нормандского формата ".

Канцлер ФРГ отметила, что также важной темой переговоров станет Афганистан и оказание помощи афганцам.

"Мы будем говорить о том, что означает окончание миссии НАТО в Афганистане и о будущих миссиях в связи с борьбой с терроризмом, какие уроки мы можем извлечь из этого неуспешного завершения", - заявила она.

Считается, что это - один из последних рабочих мероприятий Меркель и Макрона: 26 сентября в ФРГ пройдут парламентские выборы. Вне зависимости от их результата Меркель не будет претендовать на пост канцлера.

На протяжении последних лет Меркель поддерживала крайне интенсивные контакты с Макроном, регулярно обсуждая с ним международную повестку дня.