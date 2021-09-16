В Польше двое украинцев погибли в ДТП

Двое украинцев погибли в ДТП в Польше. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"15 сентября вблизи Немгловы Лодзинского воеводства в Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием граждан Украины. Двое украинцев погибли от полученных травм" , - сообщили агентству в пресс-службе МИД Украины в четверг.

Посольство Украины в Польше взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, поддерживает связь с родными. Началась подготовка репатриации тел погибших.