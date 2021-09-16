Балашова отправили в СИЗО и назначили залог почти в 10 миллионов

Лидера партии "5.10" Геннадия Балашова отправили в СИЗО с альтернативой залога — 9 640 467, сообщает Политика Страны.

Адвокат Геннадия Балашова Игорь Черезов подтвердил эту информацию и заявил, что Балашов не собирается платить залог и будет сидеть в СИЗО.

"Балашов уверен в том, что все надуманные уголовные дела рано или поздно разваляться. Сумму залога он вносить не будет из принципиальных соображений. Поэтому ГФС подала на изменение меры пресечения в виде ареста, несмотря на необоснованность подозрения. Суд решил изменить ему меру пресечения на содержание под стражей. Мы, адвокаты, и сам Балашов были готовы к тому, что рано или поздно это произойдёт, потому что за два месяца было возбуждено порядка пяти разных уголовных дел на все, что угодно. Основная цель посадить его в тюрьму — была видна с самого начала", — заявил Черезов.

Геннадий Балашов сообщил журналистам, что сейчас ожидает конвой, который доставит его в Лукъяновское СИЗО.

"Я не буду платить ни залог, ни судьям, ни прокурорам, никому вообще. Я законопослушный гражданин, поэтому вымогательство в виде 10 миллионов, которые они пытаются получить в виде залога — ничего не получится. Мне лучше посидеть на Лукьяновке, отдохнуть, почитать книги, но платить не буду", — заявил Балашов.

Напомним, Балашов подозревается в незаконной застройке в исторической части Киева, а также в нападении на сотрудника правоохранительных органов.