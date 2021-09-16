Британия отменит нормы законов ЕС, которые приняли до Brexit

Британия отменит нормы законов ЕС, которые приняли до Brexit

Министр по вопросам Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство Великобритании начнет замену или отмену нормативных актов Европейского союза, которые были скопированы в британское законодательство до выхода страны из блока, сообщает РБК-Украина.

Чтобы избежать неопределенности и путаницы, когда Британия выходила из ЕС спустя 40 лет, правительство автоматически перенесло тысячи законов и правил ЕС в британское законодательство, чтобы они продолжали действовать после Brexit.

"Теперь у нас есть возможность сделать все по-другому. Я хочу уточнить, что наше намерение состоит в том, чтобы в конечном итоге изменить, заменить или отменить все те сохранившиеся законы ЕС, которые не подходят для Великобритании", - заявил министр.

По словам Фроста, речь идет о правах на данные, правилах в отношении генетически модифицированных организмов, клинических испытаний и портовых услуг.

Правительство также заявило, что планирует заменить бумажные сертификаты владения акциями на цифровые и ввести цифровые водительские права.

"Правительство будет идти дальше и быстрее, чтобы создать конкурентоспособную, отвечающую высоким стандартам регуляторную среду, которая поддерживает инновации и рост во всей Великобритании", - заявил Фрост.

Автор: Валерия Полищук

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