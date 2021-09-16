НБУ покидает менеджер, обнаруживший у Приватбанка "дыру" в 100 млрд грн
Из Национального банка продолжают уходить руководители ключевых направлений. На этот раз регулятора окончательно покидает директор департамента финансовой стабильности Виталий Ваврищук, сообщает UBR.
"С превеликим сожалением об этом пишу, но сегодня у Виталия Ваврищука последний рабочий день в Национальном банке", – рассказала заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.
Ваврищук начал работать в Нацбанке в 2015-м году. О своем намерении покинуть должность и причинах ухода специалист сообщал еще в начале июля этого года.
По словам Рожковой, при Ваврищуке "
такая сложная функция, как финансовая стабильность, была построена с нуля". Также были введены стресс-тестирования банков.
"В 2015-2016 гг. Нацбанк начал собственноручно проводить стресс-тесты благодаря той команде, которую собрал Виталий. Смелость требовалась как минимум для того, чтобы озвучивать результаты диагностики акционерам банков. Представьте, как непросто было сказать о дыре в капитале Приватбанка в размере более 100 млрд грн его владельцам", – рассказывает Рожкова.
С 2018 года оценка устойчивости банков стала регулярной "упражнением", и в этом большая заслуга именно департамента финстабильности, подчеркивает замглавы НБУ.
Помимо прочего, добавляет она, был также разработан и запущен ряд аналитических продуктов. Это и отчет о финстабильнисть, который выходит два раза в год, и обзоры банковского и небанковского сектора, и разработанная и утвержденная макропруденциальная политика и т.д.