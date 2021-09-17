Теплые овощные салаты для легкого ужина
Ужин – очень спорный прием пищи, так как некоторые специалисты упорно советуют от него отказаться, чтобы не перегружать организм на ночь. Другие же – с точностью наоборот советуют не пренебрегать им и ужинать, но только легкими блюдами, например, запеченной рыбой, сезонными овощами в любом виде и кисло-молочными продуктами, но за 3-4 часа до сна, сообщает Обозреватель.
Далее подборка из 2 рецептов теплых салатов, которые будут просто идеальными для холодного осеннего вечера и к тому же готовятся все 10 минут.
1. Теплый салат с осенних овощей с сыром
Ингредиенты:
- баклажан – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- батат – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- перец болгарский – 1 шт.
- помидоры – 1-2 шт.
- лук – 1 шт.
- сыр Фета – 100 г
- оливки – 10 шт.
- кедровые орешки – горсть
- прованские травы – щепотка
- оливковое масло – по желанию
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
- Помойте овощи, порежьте кольцам кабачок, баклажан и лук.
- Из перца удалите семена, порежьте большими кусками вместе с морковью.
- Батат нарежьте дольками.
- Сложите все овощи в миску и хорошо присыпьте специями, добавьте немного оливкового масла, перемешайте и выложите на гриль, жарьте до готовности.
- Ошпарьте помидоры, снимите кожуру и нарежьте дольками.
- Снимите овощи с гриля, выложите на тарелку, добавьте помидоры, порезанные пополам оливки, присыпьте кедровыми орешками и сверху покрошите сыр.
Салат лучше всего есть сразу – горячим.
2. Салат со свеклой и медом
Ингредиенты:
- свекла – 1-2 шт.
- соленый сыр любой – 50-100 г
- мед – 1-2 ч. л.
- грецкие орехи – 1 шт.
- руккола – пучок
- соль – по вкусу
- лимонный сок – по желанию
Способ приготовления:
- Отварите свеклу, порежьте большими кусками, сложите в тарелку.
- Покрошите сверху сыр, добавьте измельченный грецкий орех, соль и мед, перемешайте.
- Рукколу помойте и порвите руками, выложите сверху.
- Можно немного сбрызнуть лимонным соком.