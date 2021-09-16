США договорились о расширении военного присутствия в Австралии

Соединенные Штаты договорились о расширении военного присутствия в Австралии. Стране предоставят помощь в получении атомных подлодок от США, сообщает РБК-Украина.

"Вчера министр обороны Австралии Питер Даттон и я подписали соглашение о намерениях, которое расширит наши усилия по совместной разработке передового оборонного потенциала. А сегодня мы одобрили крупные инициативы по размещению сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии" , - сообщил глава Пентагона Ллойд Остина.

При этом он добавил, что атомные подлодки существенно увеличат как оборонительный потенциал ВМС Австралии, так и радиус их действия.

По словам Остина, такие подлодки позволят " усилить сдерживающий фактор в регионе ".

Автор: Валерия Полищук