США договорились о расширении военного присутствия в Австралии
Соединенные Штаты договорились о расширении военного присутствия в Австралии. Стране предоставят помощь в получении атомных подлодок от США, сообщает РБК-Украина.
"Вчера министр обороны Австралии Питер Даттон и я подписали соглашение о намерениях, которое расширит наши усилия по совместной разработке передового оборонного потенциала. А сегодня мы одобрили крупные инициативы по размещению сил, которые расширят наш доступ и присутствие в Австралии", - сообщил глава Пентагона Ллойд Остина.
При этом он добавил, что атомные подлодки существенно увеличат как оборонительный потенциал ВМС Австралии, так и радиус их действия.
По словам Остина, такие подлодки позволят "
усилить сдерживающий фактор в регионе".
Автор: Валерия Полищук