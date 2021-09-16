В Запорожье украли ребенка из коляски - видео происшествия

В Запорожье у женщины на улице из коляски похитили маленького ребенка, после чего злоумышленники сели в авто и скрылись. Инцидент произошел этим вечером на улице Комарова в Коммунарском районе города, сообщает РБК-Украина.

По информации паблика "Это Запорожье" на Telegram-канале похитителем является отец ребенка, который действовал вместе е с двумя сообщниками. Мужчину зовут Ахмет, он - гражданин Турции.

После того как злоумышленники выхватили малыша из коляски, они сели в легковушку Ford темно-красного цвета и уехали. Возраст ребенка 1 год и 3 месяца.

На место ЧП вызвали правоохранителей, которые опросили свидетелей и очевидцев, выясняли детали и обстоятельства вопиющего инцидента. Также для поимки похитителей в городе был объявлен полицейский план "Перехват".

Между тем, в пресс-службе местной полиции сообщения о происшествии пока нет. Комментарий ГУ НП в Запорожской области ожидается. В сети появилось видео с места ЧП.

Автор: Владимир Костырин