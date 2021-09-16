Коломойский, Арахамия и Левочкин "засветились" в одной VIP-ложе

Поединок 1-го тура Лиги Чемпионов между киевским «Динамо» и лиссабонской «Бенфикой» «вживую» на НСК «Олимпийский» смотрели украинские политики нескольких разных поколений и олигархи, сообщает Киев Медиа.

Фотодоказательства показал в своем Facebook журналист Михаил Ткач.

«По каким-то неизвестным причинам именно на этот матч съехались разные влиятельные люди объединеные различными важными темами для разговоров» - написал Ткач в публикации.

На одном из фото в VIP-ложе НСК сидит олигарх Игорь Коломойский, давний бизнес-партнер владельцев «Динамо» братьев Суркисов. На другом - он же общается с председателем фракции «слуги народа» в ВРУ Давидом Арахамия.

На других фото присутствуют экс-президент Леонид Кучма; экс-премьер-министр Валерий Пустовойтенко; министр охраны здоровья Виктор Ляшко; министр развития общин и территорий Алексей Чернышев; министр Кабинета министров Олег Немчинов; трижды министр юстиции Лавринович; директор «Нафтогаза» Юрий Витренко; одиозный депутат «Слуги Народа» Николай Тищенко; депутат ОПЗЖ Сергей Левочкин; владелец АТБ Геннадий Буткевич; первый вице-премьер Олег Уруский; ютубер Дмитрий Гордон.

«В следующий раз тоже пойду в вип-ложу. Не услышу - так хоть увижу. Потому что не очень понятно где новые лица, а где старые. Кстати, как туда попасть если ты не «слуга народа»? Депутату от ОПЗЖ Григорию Суркису надо звонить?» - пишет Ткач.

Заметим, что на большинстве показанных фото сложно понять, насколько далеко сидели друг от друга упомянутые деятели, и кто из них общался между собой.