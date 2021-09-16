Войска РФ покидают Беларусь после учений "Запад 2021"

Российские войска покидают Беларусь после совместных учений "Запад 2021", сообщает УНИАН.

"Российские войска, участвовавшие в совместных учениях, начали возвращаться на места постоянной дислокации в Российской Федерации. В Беларуси маневры проходили, в основном, на полигонах в Брестской области вблизи границы с Польшей и Украиной" , -﻿ говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, воинские подразделения и соединения оперативно-тактических ракетных комплексов гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа приступили к совершению марша в пункт постоянной дислокации.

"Ракетчики совершают марш комбинированным способом по дорогам федерального значения и железной дороге на расстояние более 1000 километров в Курскую область и приступят к подготовке и переводу вооружения и военной техники на сезонное обслуживание" , - добавили в ведомстве.

По официальным данным российского ведомства, в маневрах были задействованы около 200 тыс. человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов.