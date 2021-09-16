В Китае сделку США и Австралии назвали актом ядерного распространения

Помощь США в получении Австралией атомных субмарин - акт ядерного распространения, заявил постпред КНР в Вене. По его словам, это противоречит цели Договора о нераспространении ядерного оружия, сообщает РБК-Украина.

По данным The Age постпред заявил, что передача Австралии технологии негативно отразится на решении ядерных досье Корейского полуострова и Ирана.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга заявила, что новое партнерство США с Великобританией и Австралией в Индо-Тихоокеанском регионе не направлено против Китая, Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином.

Автор: Артур Родивилов