Зеленский собрал группу противостояния "СП-2" - состав

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации угроз в связи с Северным потоком-2, сообщает Лига.net.

По данным Офиса президента в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта Северный поток-2, который несет прямую угрозу нацбезопасности и безопасности всего региона, Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков.

Группу возглавил глава ОП Андрей Ермак, в ее состав войдут:

глава СБУ Иван Баканов;

председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко (по согласию);

министр энергетики Герман Галущенко;

секретарь СНБО Алексей Данилов;

первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко;

советник министра энергетики Елена Зеркаль (по согласию);

глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;

министр юстиции Денис Малюська;

чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова;

чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник;

замглавы ОП Юлия Свириденко;

замглавы ОП, секретарь рабочей группы Андрей Сибига;

вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

президент общества с ограниченной ответственностью Грант Торнтон, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый (по согласию).

Как отмечается, рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах.