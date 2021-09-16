Зеленский собрал группу противостояния "СП-2" - состав

Зеленский собрал группу противостояния "СП-2" - состав

Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации угроз в связи с Северным потоком-2, сообщает Лига.net.

По данным Офиса президента в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта Северный поток-2, который несет прямую угрозу нацбезопасности и безопасности всего региона, Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков.

Группу возглавил глава ОП Андрей Ермак, в ее состав войдут: 

  • глава СБУ Иван Баканов;
  • председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко (по согласию);
  • министр энергетики Герман Галущенко;
  • секретарь СНБО Алексей Данилов;
  • первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко;
  • советник министра энергетики Елена Зеркаль (по согласию);
  • глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;
  • министр юстиции Денис Малюська;
  • чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова;
  • чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник;
  • замглавы ОП Юлия Свириденко;
  • замглавы ОП, секретарь рабочей группы Андрей Сибига;
  • вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;
  • президент общества с ограниченной ответственностью Грант Торнтон, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый (по согласию).

Как отмечается, рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах.

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