В ОП назвали тему, которую Зеленский поднимет в ООН

Президент Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН заявит о необходимости привлечь Россию к ответственности за проведение выборов в Государственную думу на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы не можем влиять на волеизъявление (украинцев – ред.), потому что мы не контролируем эту территорию, там осуществляет контроль оккупант — Российская Федерация. Но мы можем повлиять на голосование. Вчера Европарламент рекомендовал Еврокомиссии не признавать вообще выборы в Российской Федерации. Такая политическая позиция в Европарламенте есть" , – сказал Арестович.

Он также обратил внимание на то, что такое голосование может проходить также на таких территориях, как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, то есть на территориях непризнанных. Таким образом, Россия может попасть в новую международную изоляцию.

"Путин уже не поехал на Генассамблею ООН, а наш президент, я так понимаю, поставил вопрос там в полный рост" , — отметил спикер украинской делегации в ТКГ.

Арестович сказал, что МИД Украины также будет реагировать на привлечение украинцев к выборам в Госдуму, будут направлены соответствующие призывы в ОБСЕ и другие международные организации.