В ОП назвали тему, которую Зеленский поднимет в ООН
Президент Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН заявит о необходимости привлечь Россию к ответственности за проведение выборов в Государственную думу на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы не можем влиять на волеизъявление (украинцев – ред.), потому что мы не контролируем эту территорию, там осуществляет контроль оккупант — Российская Федерация. Но мы можем повлиять на голосование. Вчера Европарламент рекомендовал Еврокомиссии не признавать вообще выборы в Российской Федерации. Такая политическая позиция в Европарламенте есть", – сказал Арестович.
Он также обратил внимание на то, что такое голосование может проходить также на таких территориях, как Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье, то есть на территориях непризнанных. Таким образом, Россия может попасть в новую международную изоляцию.
"Путин уже не поехал на Генассамблею ООН, а наш президент, я так понимаю, поставил вопрос там в полный рост", — отметил спикер украинской делегации в ТКГ.
Арестович сказал, что МИД Украины также будет реагировать на привлечение украинцев к выборам в Госдуму, будут направлены соответствующие призывы в ОБСЕ и другие международные организации.
"Я думаю, вершиной этого станет соответствующее заявление президента в ООН. А дальше будет комплексная реакция разных стран, переговоры на этот счет и, возможно, мы будем работать над какой-то резолюцией ООН. По крайней мере мы сделаем все, чтобы последствия для Российской Федерации, допустившей такое грубое нарушение украинского законодательства и нормандских договоренностей, были максимальными", — отметил Арестович.