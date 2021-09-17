17 сентября: какой сегодня праздник, что сегодня нельзя делать

В этот день в мире отмечаются Всемирная акция "Очистим мир", Международный день безопасности пациента, День "Время вышло", Международный день вина "Гренаш", Международный день кантри-музыки, сообщает УНИАН.

В Украине - День спасателя, в Италии - Праздник сыра, в США - День Конституции и Гражданства, День памяти военнопленных и пропавших без вести, День лавочника, День осведомлённости о сотрясении мозга, День профессионального клининга, День игры шаффлборд, День запечённого в тесте яблока, День сэндвича "Монте-Кристо", в Гондурасе - День учителя, в Анголе - День национальных героев, в Австралии - День австралийского гражданства, в Чили - День хуасо, в Тонге - День рождения кронпринца, в Испании - Кинофестиваль в Сан-Себастьяне, День бога Вишвакармы, День Мелильи, в Индии - День освобождения Маратвады, День поста и духовных практик "Паршва Экадаши", в Нидерландах - День памяти Голландской операции, в Беларуси - День народного единства.

Памятные даты 17 сентября, годовщины и события

В этот день в 1630 году на восточном побережье Северной Америки, в бухте Массачусетского залива, британские переселенцы, многие из которых были выходцами из английского города Бостон, основали Бостон американский. Уже через несколько лет в поселении ими были открыты первые в Америке англоязычная школа и колледж - Гарвард.

Выгодное месторасположение и относительная независимость от английской администрации способствовали его быстрому росту и развитию. До середины 18 века Бостон являлся крупнейшим городом Британской Америки, а по числу жителей опережал все города североамериканских колоний и признавался их экономическим, политическим и культурным центром.

После войны за независимость город стал еще и крупным торговым портом. Во время событий, связанных с отменой рабства, Бостон стал одним из центров этого движения. Этнический состав города изменился с началом массовой иммиграции в США из Европы. Ирландские и итальянские иммигранты привезли с собой католическую веру, и вскоре эта религиозная община стала крупнейшей в городе.

Семья Кеннеди является потомками первых ирландских переселенцев. В начале и середине 20 века Бостон приходит в упадок. В 1970 году начался новый экономический бум. Больницы и медицинские центры стали объектом внедрения инновационных технологий, а университеты и колледжи города привлекали к себе молодежь со всей страны. И в начале 21 века город вернул себе статус интеллектуального, технологического и политического центра. Сегодня Бостон - крупнейший город штата Массачусетс. Он также является неофициальной столицей региона, известного под названием Новая Англия, и одним из старейших и богатейших городов Соединенных Штатов.

В 1665 году в Англии началась "Великая эпидемия чумы".

В 1787 году на Конституционной конвенции в Филадельфии была принята Конституция США. Это - старейший и самый краткий в мире основной закон. Конституция США состоит из преамбулы и 7 статей, и с некоторыми изменениями (27 поправок) действует до настоящего времени.

Для своей эпохи она была выдающимся демократическим и революционным документом. Подлинник Конституции США хранится в Национальном архиве в Вашингтоне, где он выставлен для обозрения в специально оборудованной витрине вместе с Декларацией независимости. А в честь этого события, произошедшего в 1787 году, в США установлен праздник - День Конституции и Гражданства США.

В 1910 году в Лондоне врачи высказали предположение, что если количество лунатиков будет увеличиваться такими же темпами, как прежде, то через 40 лет число безумных людей станет больше разумных.

В 1922 году в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 17 сентября чтит память иконы Божией Матери, которая в христианской культуре была известна как Неопалимая Купина. Она является защитницей от пожаров и огня. Другие названия праздника: "Праздные вилы", "День Вавилы", "Луков день".

Что сегодня нельзя делать

Не давайте никому в долг и не подавайте милостыню - нищета может перейти на вас. Не ходите в людные места, в гости и сами не принимайте гостей. Не ссорьтесь, не ревнуйте, не обижайтесь и ни в коем случае не выясняйте отношения с любимым человеком - расстанетесь.

Приметы на 17 сентября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

на луке много шелухи - зима будет очень холодной;

большой урожай рябины - к морозной зиме.

Именины 17 сентября

Именины у Моисея, Феодора, Иулиана, Михаила, Павла, Александра, Ивана, Петра, Елены, Василия, Николая, Степана и Григория.