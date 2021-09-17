Для стандартной зимы в Украине достаточно газа – Оператор ГТС

Для стандартной зимы в Украине достаточно газа, сообщает УНИАН.

Об этом сказал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

По его словам, в подземных хранилищах будет 19 млрд метров кубических газа. Он отметил, что ситуация будет сложная, но не критическая.

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (фракция "Слуга народа") утверждает, что принятое решение о подписание годовых контрактов по газу дает гарантии, что "этой зимой рост тарифов для населения не произойдет" .

Он добавил, что эти годовые контракты "дают стабильную цену газа до мая 2022 года" .

Когда зашла речь о планировании ситуации на будущее, советник министра энергетики Лана Зеркаль подчеркнула, что Украина впервые ведет моделирование вместе с Европейской комиссией ситуации.

"И это впервые когда они согласились провести это моделирование с привлечением Украины и на краткосрочную перспективу - на эту зиму, и на вариант запуска Северного потока-2, и после 2024 года" , - подчеркнула она.

Что ждет Украину зимой

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме и уже превысили 20 тыс. грн за тысячу кубометров.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.

Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил о том, что Украина не может повлиять на ситуацию с ценами на внутреннем рынке, которые достигают рекордного значения.