Зеркаль рассказала о главном споре РФ и ЕС по "СП-2"

Европейские нормы заставляют Россию изменить собственное законодательство из-за "Северного потока-2" – они требуют разделить поставщика газа и систему транспортировки. Москва сопротивляется изо всех сил, ведь такое требование ЕС не только лишит ее монополии, но и сделает конкурентной украинскую газотранспортную систему, сообщает Обозреватель.

Об этом в программе "Право на власть" заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль. Дипломатка объяснила, что основное требование европейского законодательства, чтобы "Газпром" лишился своего монопольного положения.﻿ Именно из-за европейского регулирования "Нафтогаз" в свое время проходил процесс анбандлинга, отметила Зеркаль.

"Здесь присутствует Сергей Макогон, который является руководителем газотранспортной системы, а Юрий Витренко – главой "Нафтогаза", между ними нет никаких связей, они самостоятельны. Так же должен действовать и "Северный поток-2". Для этого россиянам придется менять свое законодательство. И использовать уже эту трубу сможет не только Газпром, но и другие добытчики, которые смогут поставлять газ в Европу. Идея заключается в том, чтобы распространить это европейское регулирование на все потоки, которые идут в Европу. Таким образом украинская труба сможет конкурировать с другими потоками." , – пояснила она.

Благодаря этому цены на газ будут значительно ниже, так как Газпром не сможет диктовать условия поставок голубого топлива в Европу и не сможет контролировать эти цены, отметила Зеркаль.