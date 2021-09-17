Госдеп заверил французские власти в партнерстве США

В Вашингтоне в четверг назвали Францию крайне важным партнером США на фоне возмущения Парижа решением Австралии строить атомные подводные лодки в сотрудничестве с США и Британией, а не покупать их у французской фирмы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы приветствуем важную роль, которую играют европейские страны в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы с нетерпением ждем возможности продолжить тесное сотрудничество с партнерами по НАТО, в Европейском Союзе, в особенности, с Францией. Она - крайне необходимый партнер в этом и в других вопросах" , - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг.