Иран одобрил использование американской вакцины

Власти Тегерана одобрила использование вакцины от коронавирусной болезни, разработанной американской фармацевтической компанией Johnson & Johnson, на фоне пятой волны заболеваемости COVID-19, сообщает Радио Свобода.

«Однократной вакцина от коронавируса Johnson & Johnson была одобрена», - заявил 16 сентября председатель Иранского управления по контролю за продуктами и лекарствами Мохаммад Реза Шанехсаз.

Кроме того, по его словам, разработана Россией одноразовая вакцина Sputnik Light также была одобрена в Иране.

Иран одобрил использование вакцины Johnson & Johnson через восемь месяцев после того, как Верховный лидер аятолла Али Хаменеи запретил вакцины, произведенные в Великобритании и Соединенных Штатах, заявив, что эти страны «не заслуживают доверия».

Однако президент Ирана Ебрагим Райс, который вступил в должность в августе, пообещал взять за приоритет борьбе с пандемией.

Иран использует собственную вакцину против коронавируса Barakat, российскую «Спутник V», индийскую Covaxin и версию разработанного британцами препарата Oxford / AstraZeneca, созданного совместно российско-южнокорейским предприятием.