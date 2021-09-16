Малообеспеченным помогут открыть бизнес - Минсоцполитики

В Украине вводят государственную программу для поддержки малообеспеченных семей, в рамках которой можно будет получить поддержку на социальное предпринимательство. Программа стартует с 1 января 2022 года. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщает Корреспондент.

"Мы с 1 января будем внедрять программу для поддержки малообеспеченных - это социальное предпринимательство. То есть мы будем оплачивать счета на приобретение оборудования, материалов для основания собственного бизнеса" , - сказала министр, выступая на V Украинском женском конгрессе.

По ее словам, данная программа уже была опробована в трех областях Украины и показала хорошие результаты. Известно, что программой предусматривается предоставление помощи в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года эта сумма составит 97,5 тысячи гривен).

В Минсоцполитики объяснили, что помощь можно возвращать за счет уплаченных в процессе предпринимательской деятельности налогов и социальных взносов. Если же предприниматель-участник программы трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, то возвращать помощь государству не надо.