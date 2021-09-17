Суд отклонил апелляцию экс-министра Рудьковского

Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом бывшего министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, подозреваемого в похищении и истязании руководителя компании "Нефтегаздобыча", а ныне народного депутата от "Слуги народа" Олега Семинского, в 2012 году, сообщает УНИАН.

"16 сентября 2021 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты на постановление Соломенского районного суда города Киева от 2 сентября, которым изменен подозреваемому Р. меру пресечения с домашнего ареста в определенный период суток на круглосуточный домашний арест до 29 сентября 2021 года включительно" , - говорится в сообщении пресс-службы суда.

По результатам апелляционного рассмотрения решение следственного судьи Соломенского суда оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты и прокуратуры – без удовлетворения.