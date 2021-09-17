Кабмин приготовил два повышения минималки
В Украине в декабре 2021-го минимальную зарплату увеличат с 6000 до 6500 грн, а с октября следующего года – до 6700 грн. В результате повысят и минимальную пенсию для тех, кто выполнил определенные условия: с 2400 до 2600 грн – в декабре и до 2680 грн – в октябре, сообщает Обозреватель.
Это следует из утвержденного Кабмином проекта бюджета Украины на 2022 год. Согласно закону, украинцы, которые достигли 65-летнего возраста и выполнили требования по стажу, имеют право на пенсию, размер которой не ниже 40% минимальной зарплаты.
Требования по стажу:
- 35 лет – для мужчин;
- 30 лет – для женщин.
Как пересчитают минималку и пенсии:
- до декабря 2021-го – минималка 6000 грн, а пенсия – 2400 грн;
- декабрь 2021-го – минималка 6500 грн, а пенсия – 2600 грн;
- октябрь 2022-го – минималка 6700 грн, а пенсия – 2680 грн.
Отметим, помимо указанного перерасчета пенсий в Украине также планируется традиционная мартовская индексация, а также несколько этапов повышения минимальных пенсий для всех. Кроме того, отдельную прибавку получат те, кто достиг 70-летия.