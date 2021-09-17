СБУ ликвидировала нелегальный спиртзавод

Сотрудники СБУ заблокировали в Днепропетровской области производство и сбыт контрафактной подакцизной продукции в промышленных масштабах. Ежемесячно с "мини-завода" сбывали более 100 тонн поддельного алкоголя на миллионы гривен, сообщает Корреспондент.

"Готовый "товар" сбывали через аффилированные сети и торговые точки по продаже алкогольной продукции в Киевской, Харьковской и Сумской областях" , - говорится в сообщении﻿ пресс-службы СБУ.

Главный офис по продаже подпольного алкоголя находился в Запорожье. При изготовлении суррогата использовался контрафактный спирт и консерванты сомнительного качества.

Нелегальный бизнес организовали четверо жителей Запорожской области. Во время обысков на "заводе", а также в офисах и на складах было обнаружено более 16 тонн подготовленной к сбыту контрафактной продукции, "ингредиенты" для изготовления фальсификата, тара, "черная" бухгалтерия и документация с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас решается вопрос о сообщении организаторам о подозрении.