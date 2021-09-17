Псаки прокомментировала участившийся кашель Байдена

Приступы кашля Джо Байдена не является поводом для беспокойства. Президента США в его поездках сопровождает врач.﻿ Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, сообщает РБК-Украина.

Она отметила, что врач регулярно проводит осмотр американского лидера. Псаки добавила, что существует еще множество других причин для кашля, например, чтобы прочистить горло или в случае незначительной простуды.

Она добавила, что в ближайшее время Байден планирует пройти полный медицинский осмотр и пообещала рассказать журналистам о его результатах.

78-летний Байден периодически кашляет во время выступлений и прочих официальных мероприятий, на что часто обращают внимание пользователи социальных сетей.

Автор: Артур Родивилов