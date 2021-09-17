В Госдепе призвали Украину ускорить судебную реформу

Государственный департамент США призвал Украину имплементировать судебную реформу и ускорить процесс формирования Высшего совета правосудия. Об этом говорится в официальном заявлении, распространенном представителем Госдепа, сообщает Укринформ.

«Соединенные Штаты вместе с правительством Украины, гражданским обществом и международными партнерами признают, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства права и привлечения иностранных инвестиций в Украину» , - отмечают в Госдепе.

В июле Украина приняла исторический закон, который дает возможность для настоящей реформы судебной власти, подчеркивается в заявлении. Со своей стороны международные партнеры, согласно этому закону, номинировали высококвалифицированных экспертов для обновления важнейшего органа судебного управления в Украине - Высший совет правосудия.

Однако, отмечают в американском внешнеполитическом ведомстве, 13 сентября Совет судей Украины отказалась от выдвижения своих представителей для участия в процессе. Этот отказ «грозит сорвать обещания о настоящей судебной реформе в Украине», предостерегает Госдепартамент

В связи с этим указывается, что еще есть время, чтобы сохранить положительный импульс: «Совет судей может выполнить свою обязанность по имплементации закона и выдвинуть кандидатуры».

Американская сторона подчеркивает, что и в дальнейшем будет способствовать жизненно важной реформе, для того, чтобы народ Украины «мог доверять своим судам и судьям, а также чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции».

При этом в Госдепартаменте США добавили, что судебная реформа создаст больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит справедливость, которую заслуживает украинский народ.