На Львовщине будут инновационно восстанавливать лес

Во Львовской области открыли инновационный питомник для выращивания высокопродуктивных лесных пород для восстановления лесов Карпат и равнинной части, сообщили в Министерстве развития общин и территорий, сообщает Интерфакс-Украина.

Как передает пресс-служба Минрегиона в четверг, на Львовщине создали инновационный лесорассадницкий комплекс по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой. Проект реализован на базе государственного предприятия "Львовский лесной селекционно-семенной центр".

"Этот комплекс - пока единственный такой в Украине, он является символом фундаментальных шагов вперед. Подобные проекты уже могут получить финансирование от Государственного фонда регионального развития. Их количество должно расти. Благодарен всем касающимся реализации проекту - строителям, городу, государственным предприятиям. Считаю этот объект удачным примером для распространения опыта в других регионах нашей страны" , - заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время открытия нового объекта.

В информации отмечается, что в питомнике по современной технологии будут выращивать сеянцы биотических устойчивых, высокопродуктивных лесных пород для восстановления лесов Карпат и равнинной части: пихта белая, бук лесной, сосна обыкновенная, дуб обыкновенный, лиственница европейская, псевдотсуга Мензиса и другие. В перспективе планируется расширение лесного питомника и увеличение мощности для выращивания 15 млн шт. сеянцев с закрытой корневой системой.