Заробитчан зовут в Чехию на зарплату в 150 тыс. грн без высшего образования

Заробитчан зовут в Чехию на зарплату в 150 тыс. грн без высшего образования

В Чехии для украинцев открыли сотни разных вакансий: в первую очередь, в соседней стране нуждаются в разнорабочих, технических и медицинских сотрудниках. Размер зарплаты зависит от условий и может составлять до 150 тыс. грн в месяц, сообщает Обозреватель.

Это следует из данных популярного кадрового портала. К примеру, компания Panasonic приглашает украинцев, которые умеют пользоваться оборудованием для промышленной автоматизации FANUC. Размер зарплаты – от 75 до 150 тыс. грн в месяц.

Условия:

  • Надбавка за ночную смену: 25%
  • Надбавка за переработку: 25%
  • Надбавка за смену в субботу и воскресенье: 25%
  • Отпуск: 25 дней

Медицинский работник в Чехии может зарабатывать до 50 тыс. грн.

"Открыт набор медицинских работников: мужчин и женщин (возраст не имеет значения) в чешские сети клиник Semily, Jilemnice, Cesky tesin, дома пристарелых (Прага)", – говорится в объявлении.

Обязанности:

  • Выполнять поручения старшей медсестры
  • Уход за пациентами
  • Утренний и вечерний обходы
  • Инъекции, капельницы, манипуляции только под присмотром старшего медицинского работника
"Делаем нострификацию диплома, готовим к апробационным экзаменам. После сдачи сотрудник получает квалификацию и работает как самостоятельная штатная медсестра", – говорится в объявлении.

Электромеханик в Чехии может зарабатывать до 55 тыс. грн. Требования:

  • Образование: электротехническое
  • Опыт работы: минимум 5 лет
"Пособие на питание: Ваучер на питание 28 крон за обед, 8 блюд на выбор. Преимущества: Релокационный пакет 45.000 крон", – говорится в объявлении.
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