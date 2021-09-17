Заробитчан зовут в Чехию на зарплату в 150 тыс. грн без высшего образования
В Чехии для украинцев открыли сотни разных вакансий: в первую очередь, в соседней стране нуждаются в разнорабочих, технических и медицинских сотрудниках. Размер зарплаты зависит от условий и может составлять до 150 тыс. грн в месяц, сообщает Обозреватель.
Это следует из данных популярного кадрового портала. К примеру, компания Panasonic приглашает украинцев, которые умеют пользоваться оборудованием для промышленной автоматизации FANUC. Размер зарплаты – от 75 до 150 тыс. грн в месяц.
Условия:
- Надбавка за ночную смену: 25%
- Надбавка за переработку: 25%
- Надбавка за смену в субботу и воскресенье: 25%
- Отпуск: 25 дней
Медицинский работник в Чехии может зарабатывать до 50 тыс. грн.
"Открыт набор медицинских работников: мужчин и женщин (возраст не имеет значения) в чешские сети клиник Semily, Jilemnice, Cesky tesin, дома пристарелых (Прага)", – говорится в объявлении.
Обязанности:
- Выполнять поручения старшей медсестры
- Уход за пациентами
- Утренний и вечерний обходы
- Инъекции, капельницы, манипуляции только под присмотром старшего медицинского работника
"Делаем нострификацию диплома, готовим к апробационным экзаменам. После сдачи сотрудник получает квалификацию и работает как самостоятельная штатная медсестра", – говорится в объявлении.
Электромеханик в Чехии может зарабатывать до 55 тыс. грн. Требования:
- Образование: электротехническое
- Опыт работы: минимум 5 лет
"Пособие на питание: Ваучер на питание 28 крон за обед, 8 блюд на выбор. Преимущества: Релокационный пакет 45.000 крон", – говорится в объявлении.