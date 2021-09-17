Украинцы за полгода набрали микрокредитов на 30 млрд грн

В течение первого полугодия 2021 года украинцы взяли более 7 миллионов быстрых кредитов на сумму 31,6 млрд грн, что на 43% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Тогда общая сумма займов составила 22 млрд, сообщает Зеркало недели.

По данным Опендатабот количество выданных в Украине микрокредитов растет ежегодно: в 2019-м ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. займов, в прошлом году - 1 млн. С начала 2021-го оформлено 1,2 млн. кредитов. Средняя сумма кредита выросла на 9% - с 4059 до 4417 грн.

Продолжает увеличиваться общая сумма невыплаченных долгов по микрокредитам - с начала 2021 рост составил 6,5%. Украинцы должны микрофинансовым организациям 14,9 млрд. грн по просроченным кредитам. В прошлом году долг составлял 13,9 млрд грн.