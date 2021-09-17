Курс валют НБУ на 17 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 17 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 16 сентября, повысился на 2 коп до 26.67 за 1 доллар.
Курс евро упал на 15 коп до 31.37 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.68 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 3 коп до 36.87 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 25 коп до 28.82 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 7 коп до 6.86 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.667200
|EUR
|Евро
|31.370000
|RUB
|Рубль
|0.368100
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.867400
|CHF
|Швейцарский франк
|28.815400
|PLN
|Польский злотый
|6.856200