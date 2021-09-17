Курс валют НБУ на 17 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 17 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 16 сентября, повысился на 2 коп до 26.67 за 1 доллар.

Курс евро упал на 15 коп до 31.37 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.68 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 3 коп до 36.87 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 25 коп до 28.82 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 7 коп до 6.86 за 1 польский злотый.