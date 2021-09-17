Газовый кризис в Европе: возможные последствия для Украины

В последние дни в Европе разгорелся "газовый кризис", который возымеет последствия и для Украины. Одна из причин – российский "Газпром" начал использовать ресурсную уязвимость Европы, создав там искусственный дефицит голубого топлива, получая при этом сверхприбыли, сообщает UBR.

Для сравнения, себестоимость добычи газа в РФ составляет (согласно декларациям "Газпрома") максимум $130 за тыс. куб. м. А 15 сентября спотовая цена газа (по которой товар продается на условиях немедленной поставки) в Европе вплотную подошла к историческому максимуму – отметке в $1000 за тыс. "кубов". А давить на Старый континент есть чем.

Доля "Газпрома" на европейском рынке составляет 40%. Европейцы, в свою очередь, чтобы сгладить острую нехватку ресурса, обратились к американским и катарским трейдерам за поставками сжиженного газа. Но эти поставщики продают голубое топливо азиатам, поскольку это выгоднее.

Украина оказалась втянутой в кризис потому, что "Газпром" отказался увеличивать прокачку топлива именно через нашу ГТС, начав к тому же отбор ресурса из европейских хранилищ. Многие эксперты сходятся в том, что таким давлением Россия желает ускорить запуск "Северного потока – 2".

Для полноценного начала работы этого газопровода в обход Украины необходима сертификация Евросоюза. Вот в Москве и ищут рычаги влияния на ЕС, так как такая сертификация может занимать месяцы. Украина тоже пострадает, поскольку импортирует голубое топливо. И в первую очередь кризис почувствует бизнес.

Недаром глава МИД Украины Дмитрий Кулеба молниеносно заявил о необходимости принятия "решительных шагов" с учетом попытки российской стороны "дестабилизировать европейский газовый рынок". И добавил, что действовать должны именно Германия и США. А Киев открыто готов им в этом помочь.

И это без разговоров о том, что европейцы, учитывая подрыв цен на газ, перестраивают ТЭС на уголь, спрос на который уверенно растет. Сейчас стоимость тонны угля приближается к $180. Пару недель назад она была на уровне $140. Яркий пример – Великобритания, где запустили угольную станцию, которую ранее помпезно закрывали.

А вот возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ) имеют много недостатков. Ветер в Европе "дул слишком слабо".

Спекулянты внесли свою лепту

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич убежден, что росту цен на газ способствует в основном повышенный спрос европейцев, работа спекулянтов и снижение количества долгосрочных контрактов в Европе. "Газпром", возможно, просто использует эти факторы в своих целях.

"Газпром" в полном объеме, насколько я вижу, исполняет свои контрактные обязательства. И даже в этом году, скорее всего, поставит рекорд по поставкам газа в ЕС. Причина скачка в том, что в свое время в Европе сожгли очень много газа, когда он был дешевым. И не успели его накопить" , – заметил Марунич.

Трейдеры не накопили ресурс – цена на бирже "улетела в космос". Плюс ко всему – истерия на бирже. В ряде СМИ появилась информация, что стоимость голубого топлива уверенно стремится к $1000 за тыс. куб. м. Но это, отметил Марунич, лишь по фьючерсам на октябрь. И не факт, что они еще поставочные.

Как аукнется потребителям

Директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев напомнил, что в Украине давно был инициирован переход всех домохозяйств на годовой тариф "по умолчанию". "Нафтогаз" и облгазсбыты работают именно по этому тарифу. Например, у НАК такой тариф составляет 7,96 грн за "куб".

Плюс к этому в платежках учитывается тариф на распределение. Украинские домохозяйства будут получать газ на протяжении отопительного сезона по 10-11 грн за "куб". И, по расчетам Рябцева, если в этом году украинцы не станут платить больше, то уже в следующем "газовая волна" наверняка скажется на платежках.

Об том же твердит и Марунич, добавляя, что НАК "Нафтогаз", поправ рыночные отношения, запустил ручное регулирование тарифов. И рано или поздно "этот пузырь лопнет", хотя потребителю пока везет.

"Какое-то время все это будет сохраняться до апреля. Все равно тариф придется повышать. Необходимо просто прописать принципы тарифообразования. Иначе все может повториться. Или нужно поднять уровень платежеспособности населения. Если газ будет даже по $400, то люди платить не смогут" , – подчеркнул эксперт.

Бизнесу кризис тоже аукнется

Что касается промышленности и всех других потребителей, кроме домохозяйств, то они получают голубое топливо с привязкой к спекулятивным котировкам, которые в "Нафтогазе" называют "рыночной ценой".

При этом НАК ни одного кубометра не импортировал, продавая газ внутренней добычи, но по накрученной цене, замечают эксперты.

"Эта накрутка происходит за счет спекуляций на спотовом рынке Европы. Нашего бизнеса газовый кризис в Европе коснется той мерой, какой захочет "Нафтогаз" и газовые трейдеры. Хотя в Европе рост стоимости газа для промышленных потребителей будет в разы менее ощутимым, чем в Украине" , – прогнозирует Рябцев.

Как обратил внимание энергоэксперт Валентин Землянский, тут стоит также учитывать фактор международной конкуренции. Например, белорусы получили голубое топливо по $128, а наши предприятия – уже по $500. Если дорогой газ, то высокая и себестоимость производства – это опосредованно повлечет за собой удар по кошельку потребителей.