Перегонный тоннель киевского метро на Виноградарь достроен

Строительство Киевского метрополитена на Виноградарь продолжается. Уже построен правый перегонный тоннель, сообщает Сегодня.

Однако, сроки строительства срываются.

"Киевметрострой" обратился в суд из-за перенесения сроков строительства
"КП "Киевский метрополитен", как заказчик работ, не согласовывал АО "Киевметрострой" изменение сроков договора. АО "Киевметрострой" обратилось в суд по данному вопросу, судебное заседание запланировано на 16 сентября 2021 года", – сообщили в столичной подземке.

Что происходит с веткой метро на Троещину?

В Киеве планировали до конца 2021 года запустить на Подольско-Воскресенском мосту автомобильное сообщение и начать работы по строительству метро на Троещину.

Сейчас как раз строится часть метрополитена, которая должна с моста уйти под землю, под железную дорогу. Также продолжаются работы по строительству перехода через железную дорогу, чтобы доехать до улицы Бальзака. А со стороны улицы Бальзака ведут обустройство дорожного покрытия, которое примкнет к мосту.

Когда с мостом завершат, то начнут строительство метро на Троещину, начало которому фактически положено.

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