Перегонный тоннель киевского метро на Виноградарь достроен

Строительство Киевского метрополитена на Виноградарь продолжается. Уже построен правый перегонный тоннель, сообщает Сегодня.

Однако, сроки строительства срываются.

"КП "Киевский метрополитен", как заказчик работ, не согласовывал АО "Киевметрострой" изменение сроков договора. АО "Киевметрострой" обратилось в суд по данному вопросу, судебное заседание запланировано на 16 сентября 2021 года" , – сообщили в столичной подземке.

Что происходит с веткой метро на Троещину?

В Киеве планировали до конца 2021 года запустить на Подольско-Воскресенском мосту автомобильное сообщение и начать работы по строительству метро на Троещину.

Сейчас как раз строится часть метрополитена, которая должна с моста уйти под землю, под железную дорогу. Также продолжаются работы по строительству перехода через железную дорогу, чтобы доехать до улицы Бальзака. А со стороны улицы Бальзака ведут обустройство дорожного покрытия, которое примкнет к мосту.

Когда с мостом завершат, то начнут строительство метро на Троещину, начало которому фактически положено.