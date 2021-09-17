Пособия превратят в привилегию: новые программы на рынке труда

В Украине задумали реформировать Государственную службу занятости. Соответствующий законопроект одобрили на днях на заседании Кабмина. Документ предусматривает модернизацию страховых подходов в случае безработицы и внедрение новых программ на рынке труда, сообщает UBR.

Чиновники Минэкономики, подготовившие данный проект закона, отметили необходимость усовершенствовать работу Службы занятости, а также внедрить эффективные подходы к трудоустройству, "соответствующие современным реалиям и потребностям" как бизнеса, так и соискателей.

"На сегодня проблема безработицы остается актуальной для Украины, особенно это касается молодежи… Госслужба занятости должна превратиться в сервисное учреждение, предоставляющее качественные услуги" , – заявила замминистра экономики Светлана Глущенко.

Кто получит более высокую помощь по безработице

Правительство предложило заменить "неэффективный механизм квотирования трудоустройства" компенсациями работодателям части затрат на фонд оплаты труда или единый соцвзнос (ЕСВ) за трудоустройство некоторых категорий безработных, в т.ч. молодежи.

По замыслу чиновников, такой подход "позволит молодежи быстрее приобрести опыт работы и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда" .

Кабмин также считает целесообразным ввести финансовую помощь для тех, кто решится заниматься предпринимательской деятельностью.

Среди других новаций:

усиление страховых принципов – т.е. чем больше страховой стаж, тем больше размер помощи по безработице;

ослабление санкций к безработным за то, что они уволились с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин.

Перечисленные изменения позволят сбалансировать бюджет Фонда общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы, а также обеспечат непрерывность страховых выплат, уверены в правительстве.

Немаловажным является и предложения по изменению принципов подбора работы для безработных. Например, в этом процессе необходимо учитывать транспортную доступность, опыт и навыки соискателя, а также размер зарплаты в зависимости от продолжительности безработицы.

Фиктивных инвалидов больше не надо будет искать

Опрошенные эксперты согласились с необходимостью реформировать трудовое законодательство, при этом выразили ряд замечаний по поводу правительственного законопроекта.

"В общем, можно только приветствовать намерения отойти от советского квотирования к экономическому стимулированию предпринимателей, а также отдавать предпочтение при трудоустройстве молодежи и отдельным льготным категориям граждан" , – убежден основатель рекрутингового агентства "Борщ" Сергей Марченко.

По его словам, "квоты – это страшная головная боль" . Предприниматели вынуждены искать фиктивных инвалидов, "потому что у них квота и надо нанимать не специалиста, а инвалида" .

Эксперт подчеркнул, что экономические стимулы "работали всегда". Бизнесмены будут рады сэкономить на налогах и нанять льготников.

"Однако здесь есть обратная сторона медали. Такие изменения в законодательстве нуждаются в финансировании. Потому что льготы по ЕСВ – это уменьшение поступлений в бюджет и не факт, что это понравится законодателям" , – заметил Марченко.

Поэтому, предположил он, "на выходе" из Верховной Рады можно получить совсем другой документ. В нем прогрессивные нормы могут быть отменены или "кастрированы" из-за нехватки финансирования, добавил основатель рекрутингового агентства "Борщ".

Миллиардные долги безработным

Активистка ОО "Соціальний рух" Екатерина Кострова отметила, что задолженность по выплате пособия по безработице исчисляется миллиардами.

"Поэтому правительство разрабатывает меры по сокращению круга получателей выплат", – объяснила она.

К примеру, лица, которые официально работали меньше года на протяжении последних полутора лет, получат помощь в минимальном размере (1 тыс. грн). Получать пособия на протяжении года смогут только лица со страховым стажем от 25 лет, подчеркнула Екатерина Кострова.

"По замыслу авторов реформы, превращение пособий в "привилегию" подтолкнет людей соглашаться на любую работу. Это крайне несправедливо в условиях дефицита достойных рабочих мест" , – заявила активистка ОО "Соціальний рух".

По ее мнению, ликвидация квот на трудоустройство незащищенных категорий граждан (в т.ч. молодежи) приведет к тому, что работодатели будут воспринимать их трудоустройство как добровольное обязательство.

Вряд ли льготы в виде компенсации части расходов на зарплату станут стимулом нанимать лиц моложе 25 лет, предположила она.

"Ведь коронакризис показал, что государство может отказаться от своих обязательств перед предпринимателями" , – напомнила Екатерина Кострова.

По ее словам, раздувая проблему "социального иждивенчества", правительство может спровоцировать новый кризис в сфере труда.