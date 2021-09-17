Арестович прокомментировал усиление обстрелов на Донбассе
Вчерашний обстрел города Счастье в Луганской области — уже 10-й обстрел мирного населения за полтора месяца. Обострение ситуации на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) связано с несколькими событиями, сообщает Дом.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Среди причин он обозначил активизацию работы Нормандского формата, а также масштабные российско-белорусские стратегические военные учения "Запад-2021", которые завершились 15 сентября.
"В том числе, это и удачный визит президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Так они мстят за Совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США. Еще — что сейчас проходят выборы в Госдуму РФ, в этот процесс массово втягивается население оккупированных районов. Кроме того, на этих выборах в Думу баллотируются два человека от так называемых "ЛНР/ДНР", — добавил Арестович.