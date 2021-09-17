Арестович прокомментировал усиление обстрелов на Донбассе

Вчерашний обстрел города Счастье в Луганской области — уже 10-й обстрел мирного населения за полтора месяца. Обострение ситуации на Донбассе со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) связано с несколькими событиями, сообщает Дом.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Среди причин он обозначил активизацию работы Нормандского формата, а также масштабные российско-белорусские стратегические военные учения "Запад-2021", которые завершились 15 сентября.