ГБР разоблачило очередную схему хищений в КГГА

Должностные лица коммунального предприятия "Киевский центр развития городской среды" Киевской городской государственной администрации организовали противоправную схему присвоения бюджетных средств во время реконструкции парка "Киото" в Деснянском районе, сообщает Вести.

Отмечается, что в 2017 году должностные лица Центра провели тендер на закупку услуг по реконструкции парка "Киото" в Деснянском районе города Киева.

"Ожидаемая стоимость составляла 62,1 млн грн. Победителем стало предприятие с предложением в 49,4 млн грн. Однако сотрудники ГБР установили, что работы по реконструкции на момент объявления тендера уже были выполнены" , - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что предприятию из городского бюджета было перечислено 34,1 млн грн, хотя, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, стоимость фактически выполненных строительных работ составляла лишь 19,2 млн грн.

"По предварительным подсчетам, действия должностных лиц КП "Киевский центр развития городской среды" нанесли ущерб интересам общественности на сумму около 15 млн грн. Полная сумма ущерба еще устанавливается" , - подчеркивают в Бюро.

В сообщении пресс-службы ГБР уточняется, что 15 сентября 2021 года сотрудники Бюро провели обыски в офисных помещениях коммунального предприятия, по месту жительства его бывших руководителей и должностных лиц, а также по месту жительства руководителей подрядного предприятия.

"Во время обысков изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность должностных лиц КГГА. После проведения необходимых экспертиз, будет решен вопрос об уведомлении им о подозрении. Следователи ГБР также устанавливают причастность других лиц к указанной схеме" , - сообщают правоохранители.

Отмечается, что расследование проводится по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, а также присвоению, растрате имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенным организованной группой в особо крупных размерах (ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 УК Украины).