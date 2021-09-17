Украинцы оценили дороги в крупных городах страны – рейтинг

Среди крупных городов Украины худшие дороги в Херсоне и Черновцах — так считают жители этих городов, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют данные Украинского муниципального опроса, проведенного Международным республиканским институтом (МРИ).

Рейтинг был составлен в соответствии с индексом оценки качества обслуживания и услуг в 24 городах Украины по 22 параметрам (от качества медицинских и образовательных учреждений до эффективности работы канализации и уличного освещения).

Жителей каждого города в частности спрашивали о том, как они оценивают качество местных дорог.

Больше всего довольны ими жители Винницы — индекс качества этой услуги здесь составляет 3,7.

Меньше всего качество дорог устраивает жителей Херсона и Черновцов — индекс качества этой услуги составляет всего 1,8.

Винница стала лидером также в категории «транспортная инфраструктура, общественный транспорт» (4,0). Последнее место по этому показателю тоже занял Херсон (2,4).