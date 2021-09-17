В Укргидрометцентре предупредили о сильных грозах в западных областях

Сегодня в ряде областей на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий – сильные дожди и грозы.

Об этом говорится в сообщении﻿ Украинского гидрометеорологического центра.

Днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый), в Карпатах также сильные дожди и грозы (II уровень опасности, оранжевый).

17 сентября в Украине, кроме западных, в большинстве северных регионов и Винницкой области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.