В Укргидрометцентре предупредили о сильных грозах в западных областях
Сегодня в ряде областей на западе Украины ожидается ухудшение погодных условий – сильные дожди и грозы.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.
Днем в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Волынской и Ровенской областях значительные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый), в Карпатах также сильные дожди и грозы (II уровень опасности, оранжевый).
17 сентября в Украине, кроме западных, в большинстве северных регионов и Винницкой области, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.