Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть бобовые

Еще с детства у большинства людей бобовые ассоциировались только с одним горохом и фасолью, которые трудно было назвать любимой пищей. Даже несмотря на то, что сегодня появилось множество видов бобовых, которые можно приобрести на каждом шагу, они до сих пор остаются редкими гостями в рационе, сообщает Обозреватель.

Как правило, это связано с тем, что после их употребления некоторые испытывают дискомфорт. И это вовсе не означает, что нужно наотрез отказаться от бобовых.

Ситуацию предлагает исправить диетолог Марина Калинина на своей странице Instagram, где рассказала о том, как приучить себя есть больше бобовых и как правильно их комбинировать.

Почему стоит есть хотя бы по одной ложке бобовых в день?

Оптимальный гликемический индекс – глюкоза поступает медленнее в кровь и не допускает резкого повышения инсулина и сахара.

Поступление сложных углеводов – организм насыщается энергией, утоляет чувство голода и дальнейший аппетит снижается.

Адаптация желудочно-кишечного тракта и повышение иммунитета.

Рекомендации по выбору бобовых и ввод их в рацион: