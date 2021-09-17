Украина может провакцинировать от COVID-19 более 70% населения, считает представитель ВОЗ, глава Бюро ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что реально можно провакцинировать больше 70%. По результатам опросов в августе мы сейчас видим, что каждый второй украинец заинтересован в том, чтобы вакцинироваться" , – сказал он в интервью.

Хабихт подчеркнул, что "самое важное это то, что нужно вакцинировать пожилых людей и тех, кто попадает в группу риска".

"Основным критическим вопросом является помощь людям, которые могут иметь тяжелое течение заболевания и даже умереть в отделениях интенсивной терапии. Поэтому мы сейчас не должны гнаться за показателями, а должны нацелится на определенные, целевые группы населения" , - сказал он.

По словам Хабихта, в 36 странах, которые предоставили ВОЗ информацию о возрасте вакцинированных, в группе старше 60 лет вакцинированы более 70%.