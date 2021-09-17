Киев вошел в топ-10 самых стрессовых городов

Компания Vaay.com проанализировала показатели стресса ста городов мира. В результате был составлен рейтинг самых спокойных и самых стрессовых городов. Киев оказался в десятке самых стрессовых, сообщает NEWSru.

В качестве основы для оценки были использованы структурные факторы городской среды, которые могут способствовать повышению общего уровня стресса жителей.

Исследование началось с изучения того, какие макрофакторы (безопасность, равенство полов и меньшинств, социальная и политическая стабильность, загрязнение окружающей среды, здоровье, доход и т.д.) способствуют возникновению стресса в первую очередь. Затем эти факторы были сгруппированы в четыре категории, а показатели стресса были изучены в отношении 500 городов со всего мира. Города, по которым не было достоверных данных, были исключены из списка – в итоге осталось 100 городов.

По мнению авторов исследования, конечный результат показывает, какие города являются наиболее стрессовыми с точки зрения социальных, экологических и экономических условий. Оно также показывает, каким городам удается поддерживать низкий уровень стресса.

Выдающийся результат при этом показал Рейкьявик. По таким факторам, как гендерное равенство, загрязнение воздуха и шумовое загрязнение столица Исландии набрала и вовсе 100 баллов из 100 возможных. Последнее объясняется в основном сравнительно меньшей плотностью населения. Но город также имеет очень хорошие показатели по безопасности, политической и социальной стабильности, а также доступности здравоохранения.

На втором и третьем месте в рейтинге самых спокойных городов мира находятся Берн (Швейцария) и Хельсинки (Финляндия). Самые высокие оценки обе столицы получили в таких категориях, как безопасность, социальная и политическая стабильность, уровень загрязнения воздуха и светового загрязнения, а также доступа к медицинскому обслуживанию.

В первую десятку самых спокойных городов мира вошли также Веллингтон (Новая Зеландия), Мельбурн (Австралия), Осло (Норвегия), Копенгаген (Дания), Инсбрук (Австрия), Ганновер (Германия) и Грац (Австрия).

Последние десять позиций рейтинга заняли: Киев (Украина), Джакарта (Индонезия), Карачи (Пакистан), Москва (Россия), Кабул (Афганистан), Багдад (Ирак), Нью-Дели (Индия), Манила (Филиппины), Лагос (Нигерия), Мумбаи (Индия).

Также довольно стрессовыми признаны Афины (Греция, 58-е место), Тбилиси (Грузия, 59-е место), София (Болгария, 60-е место), Париж (Франция, 62-е место), Варшава (Польша, 63-е место), Сан-Франциско (США, 64-е место), Лондон (Великобритания, 69-е место), Тайбэй (Тайвань, 71-е место), Нью-Йорк (США, 75-е место).