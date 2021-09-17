В Украине объявили стоимость автомобилей марки MG

Пару месяцев назад в Украине официально представили автомобили марки MG. Теперь же импортер объявил о начале продаж новинок и опубликовал на них цены, сообщает АвтоПортал.

На начальном этапе на отечественный рынок выходит четыре модели бюджетного британско-китайского бренда – это 4,6-метровый седан С-класса MG5, субкомпактный 4,3-метровый кроссовер MG ZS, среднеразмерный 4,6-метровый кроссовер MG HS, а также элекрокроссовер MG ZS EV.

Прайс-лист есть уже по каждому автомобилю за исключением четырехдверки MG5.

Итак, MG ZS поступает в продажу по цене от 446 831 до 615 107 грн. Он оснащается 1,5-литровый 120-сильным двигателем, «механикой», вариатором или классической АКПП на выбор. В списке оснащения есть мультимедиа, множество электронных систем безопасности. MG ZS интересен в первую очередь тем, что это один самых дешевых кроссоверов на «автомате». Версию с коробкой CVT оценили чуть больше чем в $18 300. Привод во всех случаях – передний.

Стоимость MG HS составляет от 549 349 – 769 234 грн. Он не только крупнее ZS, но и мощнее. Здесь уже за движение отвечает 1,5-литровый турбомотор мощностью 169 л.с. или 2,0-литровый агрегат, выдающий 228 л.с. Коробка передач – 6МКПП, 6-скоростной «преселектив» или 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. В базу входит мультимедиа с камерой заднего вида, электрорегулировки и подогрев кресел, панорамная крыша.

В свою очередь MG ZS EV доступен лишь в одном безальтернативном исполнении за 920 073 грн. Машина укомплектована 140-сильным электромотором (разгон до 100 км/ч – 8,5 секунд) и батареей емкостью 44,5 кВтч (запас хода – 263 км по циклу WLTP). Комплектация включает кожаный салон, электропривод и подогрев сидений, мультимедиа с камерой кругового обзора, набор электронных ассистентов (адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, удержание в полосе и распознавание знаков).

Со временем в Украину приедет еще один электрокроссовер МГ – MG Marvel R.

Цены на MG 5, судя по всему, будут опубликованы позднее.